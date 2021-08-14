На Донбасі не вщухають обстріли. Бойовики поранили двох українських військових

За минулу добу, 13 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Також поранено двох українських солдатів.

Про це повідомили в пресслужбі ООС.

Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го і 82-го калібрів.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових отримали осколкові поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний", – йдеться в повідомленні.

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Станом на 7:00 ранку, 14 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Втрати останніх днів

12 серпня на Донбасі протягом доби бойовики здійснили два обстріли . Внаслідок поранення середньої тяжкості отримав один військовий.

. Внаслідок поранення середньої тяжкості отримав один військовий. 11 серпня 8 разів фіксувалося порушення режиму припинення вогню. Один військовий ЗСУ отримав вогнепальні осколкові поранення. Його стан – задовільний.

отримав вогнепальні осколкові поранення. Його стан – задовільний. 10 серпня 16 разів обстрілювали позиції ЗСУ. В результаті постраждали троє українських захисників. Один з них помер у лікарні.

Нагадаємо, що поки передові підрозділи бойовиків продовжують обстріли ЗСУ, в тилу окупаційні війська провели навчання – відпрацьовували серед іншого наступ.

Днями стало відомо, що на Донбасі в полоні у бойовиків перебуває 295 громадян України. Київ намагається звільнити їх за схемою "всіх на всіх".