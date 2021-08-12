На Донбассе снова было жарко: боевики ранили бойца ВСУ и убили местного жителя

Боевики оставили без электроснабжения жителей Тарамчука, Славного, Сладкого и Новомихайловки. Последнее село оказалось еще и без воды

В результате обстрелов ВСУ понесли потери. Коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе за прошлые сутки, 11 августа, 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пострадал один украинский военный.

Реклама

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Российские наемники стреляли из артиллерийских систем, станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы ВСУ

Боевики палили по украинским бойцам вблизи таких населенных пунктов:

Новомихайловка;

Новоселовка Вторая;

Луганское;

Мироновское;

Пески.

Реклама

Один военный ВСУ получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Обстрелы населенных пунктов

Боевики на Донбассе обстреливали и местных жителей. Огонь открыли по Новомихайловке и Новоселовке Второй.

В результате в Новомихайловке повреждена территория фермы и линия электропередачи. Из-за этого обесточены этот и другие поселки – Тарамчук, Славное, Сладкое. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

Житель Новоселовки Второй скончался в результате обстрела поселка. Также там повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Реклама

Напомним, пока передовые подразделения боевиков продолжают обстрелы ВСУ, в тылу оккупационные войска провели учения – отрабатывали среди прочего наступление.

Кроме того, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.