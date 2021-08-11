Боевики обстреляли село на Донбассе. Местный житель погиб

В ОГА заявили, что на место уже выехали правоохранители, они выяснят все обстоятельства трагедии

В результате обстрела разрушено часть здания. Коллаж "Сегодня"

В Донецкой области в результате обстрела боевиками села Новоселовка Вторая погиб местный житель. Мужчине было 86 лет.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - написал Кириленко.

На место уже выехали правоохранители, они будут выяснять все обстоятельства инцидента.

Боевики активизировались на Донбассе

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В Минобороны рассказали, что 10 августа боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ и населенный пункт Водяное. Российские наемники ранили трех украинских военных, один из них скончался в больнице.

Вчера они палили по нашим бойцам из артиллерийских систем, минометов, гранатометов, пулеметов и даже противотанковых ракетных комплексов.

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