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Бойовики обстріляли село на Донбасі. Місцевий житель загинув

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 серпня, 10:53
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В ОДА заявили, що на місце вже виїхали правоохоронці, вони з'ясують усі обставини трагедії
В результаті обстрілу зруйновано частину будівлі. Колаж "Сьогодні"
В результаті обстрілу зруйновано частину будівлі. Колаж "Сьогодні"

У Донецькій області внаслідок обстрілу бойовиками села Новоселівка Друга загинув місцевий житель. Чоловікові було 86 років.

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Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко в Facebook.

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"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", – написав Кириленко.

На місце вже виїхали правоохоронці, вони будуть з'ясовувати всі обставини інциденту.

Бойовики активізувалися на Донбасі

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У Міноборони розповіли, що 10 серпня бойовики 16 раз обстріляли позиції ЗСУ і населений пункт Водяне. Російські найманці поранили трьох українських військових, один з них помер у лікарні.

Вчора вони палили по нашим бійцям з артилерійських систем, мінометів, гранатометів, кулеметів і навіть протитанкових ракетних комплексів.

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