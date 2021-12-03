На Донбассе обострение. Боевики ранили еще одного украинского военного

ВСУ третий день подряд понесут потери на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня
На Донбассе третий день боевики попадают в украинских военных. 1 декабря от действий оккупантов погиб 22-летний солдат ВСУ, а вчера и сегодня ранения получили еще двое военных.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Ситуация 3 декабря
С начала суток зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня, три из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Где стреляли:
- В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.
- В сторону Крымского русские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.
- Рядом с Зайцево вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
- В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Что с пострадавшим военным
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Раньше мы писали:
- В результате вражеских действий боевиков на Донбассе 2 декабря один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
- На Донбассе на позициях вблизи Новотроицкого 1 декабря погиб солдат Валерий Геровкин – его убил вражеский снайпер.