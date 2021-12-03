На Донбассе обострение. Боевики ранили еще одного украинского военного

ВСУ третий день подряд понесут потери на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе третий день боевики попадают в украинских военных. 1 декабря от действий оккупантов погиб 22-летний солдат ВСУ, а вчера и сегодня ранения получили еще двое военных.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Ситуация 3 декабря

С начала суток зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня, три из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Где стреляли:

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12. В сторону Крымского русские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

русские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1. Рядом с Зайцево вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Что с пострадавшим военным

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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