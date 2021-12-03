На Донбасі загострення. Бойовики поранили ще одного українського військового

ЗСУ третій день поспіль зазнають втрат на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі третій день поспіль бойовики влучають у українських військових. 1 грудня від дій окупантів загинув 22 річний солдат ЗСУ, а вчора та сьогодні поранення отримали ще двоє військових.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Ситуація 3 грудня

З початку доби зафіксувлаи шість порушень режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли:

В напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.

окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12. В бік Кримського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1. Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Попасної противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Що з постраждалим військовим

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

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Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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