На Донбассе ранили еще одного украинского военного – в каком он состоянии

В результате враждебных действий боевиков на Донбассе 2 декабря один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Где стреляли
С начала суток боевики четырежды нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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- Рядом с Водяным, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия
Что с военным
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение.
Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Ситуация 1 декабря
На Донбассе российские кафиры 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате один военный ВСУ получил ранение, от которого скончался.
Где стреляли?
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