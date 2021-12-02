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На Донбассе ранили еще одного украинского военного – в каком он состоянии

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
2 декабря, 17:39
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С начала суток 2 декабря боевики четыре раза открывали огонь
Оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате враждебных действий боевиков на Донбассе 2 декабря один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Где стреляли

С начала суток боевики четырежды нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

  • В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • В сторону Широкино оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
  • Рядом с Водяным, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

Что с военным

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение.

Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Ситуация 1 декабря

На Донбассе российские кафиры 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате один военный ВСУ получил ранение, от которого скончался.

Где стреляли?

  • В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Маринка, в результате чего получил ранения один местный житель.
  • В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

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