На Донбассе ранили еще одного украинского военного – в каком он состоянии

С начала суток 2 декабря боевики четыре раза открывали огонь

Оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате враждебных действий боевиков на Донбассе 2 декабря один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Где стреляли

С начала суток боевики четырежды нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В сторону Широкино оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

российские наемники применили минометы калибра 120 мм. Рядом с Водяным, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

Что с военным

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение.

Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Ситуация 1 декабря

На Донбассе российские кафиры 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате один военный ВСУ получил ранение, от которого скончался.

Где стреляли?

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Маринка, в результате чего получил ранения один местный житель.

В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

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