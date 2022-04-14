На Донбассе одинокий дедушка остался без дома – его щенка чудом спасли из-под завалов (видео)

В Донецкой области щенка одинокого дедушки спасли из-под завалов. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Михайловка Донецкой области российские оккупанты уничтожили дом дедушки, в котором он проживал со своей собакой. В результате спасателям удалось достать живого пса из-под завалов.

Об этом сообщил Национальный корпус по-черкасски (CCO "Азов") на странице в Twitter.

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Как стало известно, после бомбежки дома дедушке удалось спастись, но его собака осталась под завалами.

Тем не менее животное никто не бросил, и спасатели достали его из-под завалов.

В Харькове спасли кота, который две недели провел под завалами разрушенной квартиры

В Харькове спасатели обнаружили под завалами многоэтажки кота, который около двух недель провел под завалами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

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Так, 9 апреля спасатели выезжали на разборку завалов в жилую 5-этажку в Индустриальном районе города Харькова.