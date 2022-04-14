На Донбасі самотній дідусь залишився без будинку – його цуценя дивом врятували з-під завалів (відео)

На Донеччині цуценя самотнього дідуся врятували з-під завалів. Фото: колаж "Сьогодні"
У селі Михайлівка Донецької області російські окупанти знищили будинок дідуся, у якому він проживав зі своїм собакою. У підсумку рятувальникам вдалося дістати живого пса з-під завалів.
Про це повідомив Національний корпус по-черкаськи (CCO "Азов") на сторінці у Twitter.
Як стало відомо, після бомбардування будинку дідусеві вдалося врятуватися, але його собака залишився під завалами.
Проте тварину ніхто не покинув, і рятувальники дістали її з-під завалів.
У Харкові врятували кота, який два тижні провів під завалами зруйнованої квартири
У Харкові рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки кота, який близько двох тижнів провів під завалами. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.
Так, 9 квітня рятувальники виїздили на розбирання завалів у житлову 5-поверхівку, що у Індустріальному районі міста Харкова.
Два тижні тому ворог завдав ракетного обстрілу по житловим будівлям. Зруйновані були сходові клітини, дах та квартири на 4-му та 5-му поверхах будинку. Рятувальники, розбираючи завали, помітили за диваном у квартирі на 4-му поверсі кота. Він був переляканий та повністю брудний. До того ж, кіт два тижні просидів у зачиненій зруйнованій оселі.
Рятувальники дістали перелякану тваринку з-під завалу та передали жінці, яка живе у квартирі на 2-му поверсі. Наразі кіт у безпеці, нагодований та чекає на своїх господарів.