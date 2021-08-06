На Донбассе погода-"огонь", а на западе – кайф: синоптик дала прогноз на выходные

Наталия Диденко предупредила, что в Украину снова возвращается жара – после выходных столбики термометров поползут вверх

Украинцев снова ждет жара, но жителям некоторых областей повезет с прохладой / Фото: Сегодня

В последние дни непогода натворила немало беды, но на выходных будет почти без осадков – мокро будет в основном ночью. Температура воздуха без особых изменений – Украину пополам разделит похолодание и жара.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

7-8 августа в большинстве областей Украины ожидается в течение дня 25-30 градусов.

На востоке и юго-востоке до +33 (согласно данным Укргидрометцентра, на Донбассе до +34), в западных областях 23-26 градусов. Но в воскресенье потеплеет и на западе.

Дожди существенные в большинстве областей Украины маловероятны. Только в ночные часы будут выпадать грозовые дожди на Левобережье Украины. Но крайне неравномерно.

Чего ждать на выходных в Киеве

В столице суббота и воскресенье пройдут без дождей.

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7 августа температура воздуха будет комфортнее, около 25 градусов, а в воскресенье уже прыгнет до +29.

В Украине возвращается жара?

Диденко отмечает, что с понедельника ожидается повышение температуры воздуха. Судя по диаграмме, ждем 30-градусную жару.

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти";

в Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары;

тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне непогода снова натворила беды в Украине. Сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, ледяные шары сыпались с неба в селе Кучурган, а ветер в регионе достигал 20 метров в секунду. Дождь был настолько сильный, что местами на трассе не было видно дороги. А в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

Также мы писали, как в двух областях Украины пронесся ураган.