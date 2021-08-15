На Донбассе восстановилось перемирие. За сутки боевики не открывали огонь

В субботу впервые за предыдущую неделю на Донбасс вернулась тишина. 14 августа и по состоянию на 7:00 утра 15 августа в районе проведения операции Объединенных сил не было зафиксировано ни одного обстрела по стороны боевиков.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил .

"За прошедшие сутки 14 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня ", говорится в сообщении.

Поймали боевиков

В период затишья есть время для другой работы.

Так, в субботу полиция сводных отрядов проверила 4021 транспортное средство и 4671 человека. Среди них обнаружили двоих, которых пидозюють в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

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Выявлено

33 административных правонарушения;

20 преступников.

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За прошедшие сутки через контрольный пункт "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1329 человек, в противоположном направлении – 1421 человек. А через контрольный пункт "Счастье" и "Новотроицкое" на подконтрольную Украине территорию прибыло по два человека.

Неутешительная статистика

Всю прошлую неделю на Донбассе продолжались обстрелы позиций украинских сил. Почти каждый день мы несли потери.