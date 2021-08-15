На Донбасі запанувала тиша. За добу бойовики не відкривав вогонь

За багато днів на Донбасі в суботу вперше запанувала тиша. 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил не було зафіксовано жодного обстрілу за боку бойовиків.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"Протягом минулої доби, 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню", сказано в повідомленні.

Піймали бойовиків

В період затишшя проводиться інша робота.

Так, у суботу поліції зведених загонів перевірила 4021 транспортних засобів і 4671 особу. Серед них було виявлено двох людей, яких підозюють у причетності до незаконних збройних формувань.

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Виявлено

33 адміністративних правопорушень;

20 злочинців.

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Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1329 осіб, на підконтрольну Україні територію прибула 1421 особа. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" та "Новотроїцьке" на підконтрольну Україні територію прибуло по 2 особи.

Невтішна статистика

Весь минулий тиждень на Донбасі продовжувалися обстріли позицій українських сил, майже кожного дня ми зазнавали втрати.