На Донбасі запанувала тиша. За добу бойовики не відкривав вогонь

За багато днів на Донбасі в суботу вперше запанувала тиша. 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил не було зафіксовано жодного обстрілу за боку бойовиків.
Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
"Протягом минулої доби, 14 серпня та станом на 7 годину ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню", сказано в повідомленні.
Піймали бойовиків
В період затишшя проводиться інша робота.
Так, у суботу поліції зведених загонів перевірила 4021 транспортних засобів і 4671 особу. Серед них було виявлено двох людей, яких підозюють у причетності до незаконних збройних формувань.
Виявлено
- 33 адміністративних правопорушень;
- 20 злочинців.
На Донбасі бойовики тримають в полоні майже 300 українців
Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1329 осіб, на підконтрольну Україні територію прибула 1421 особа. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" та "Новотроїцьке" на підконтрольну Україні територію прибуло по 2 особи.
Невтішна статистика
Весь минулий тиждень на Донбасі продовжувалися обстріли позицій українських сил, майже кожного дня ми зазнавали втрати.
- 13 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поранення отримали двоє українських солдатів.
- 12 серпня на Донбасі протягом доби бойовики здійснили два обстріли. Внаслідок поранення середньої тяжкості отримав один військовий.
- 11 серпня 8 разів фіксувалося порушення режиму припинення вогню. Один військовий ЗСУ отримав вогнепальні осколкові поранення. Його стан – задовільний.
- 10 серпня 16 разів обстрілювали позиції ЗСУ. В результаті постраждали троє українських захисників. Один з них помер у лікарні.