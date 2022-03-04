На грани катастрофы: Украина просит помощь в организации гуманитарных коридоров

Украина обратилась к Международному комитету Красного Креста / Коллаж "Сегодня"

Украине нужна неотложная помощь в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское населения. Правительство страны обратилось к Международному комитету Красного Креста.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины:

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"Из-за постоянных обстрелов, совершаемых российскими войсками, ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы. Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения", — говорится в обращении.

В ОП назвали основные направления, которые наиболее потерпают от атаки оккупантов: Сумской, Черниговский, Харьковский, Киевский, Николаевский, Запорожский, Херсонский, Луганский и Донецкий регионы.

Напомним, 3-го марта во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией стороны пришли к согласию в вопросе обеспечения гуманитарных коридоров.