На границе в Луганской области идут бои, танки РФ хотели заехать в колонне с "грузовиками ОБСЕ"

В Луганскую область вошли российские танки. / Фото: Коллаж: Сегодня
На Луганщине на рубеже Красная Таловка – Меловое – Городище вошли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ.
Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
"Пока на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", – говорится в сообщении.
Ситуация на границах
Украинскую админграницу с оккупированным Крымом обстреляли из ракетных систем залпового огня. Огонь вели по позициям пограничников в районе Преображенки Херсонской области.
По официальному сообщению МВД Украины, погиб один пограничник. Информация о других жертвах устанавливается.
Кроме того, вошли колонны техники:
- В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях.
- Движение колонн наблюдается через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области.
- На направлении пункта пропуска "Меловое" в Луганской области.
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