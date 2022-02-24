На кордоні в Луганській області йдуть бої, танки РФ хотіли заїхати в колоні з "вантажівками ОБСЄ"

В Луганську область зайшли російські танки. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині на рубежі Красна Талівка – Мілове – Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ.

Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби.

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"Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами із ЗСУ та НГУ тримають оборону", – йдеться в повідомленні.

Ситуація на кордонах

Український адмінкордон з окупованим Кримом обстріляли з ракетних систем залпового вогню. Вогонь вели по позиціях прикордонників у районі Преображенки на Херсонщині.

За офіційним повідомленням МВС України, загинув один прикордонник. Інформація щодо інших жертв з'ясовується.

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Крім того, увійшли колони техніки:

У Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч" та на інших напрямах.

Рух колон спостерігається через пункт пропуску "Бударки" у Харківській області.

На напрямі пункту пропуску "Мілове" у Луганській області.

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