На кордоні в Луганській області йдуть бої, танки РФ хотіли заїхати в колоні з "вантажівками ОБСЄ"

В Луганську область зайшли російські танки. / Фото: Колаж: Сьогодні
На Луганщині на рубежі Красна Талівка – Мілове – Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ.
Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби.
"Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами із ЗСУ та НГУ тримають оборону", – йдеться в повідомленні.
Ситуація на кордонах
Український адмінкордон з окупованим Кримом обстріляли з ракетних систем залпового вогню. Вогонь вели по позиціях прикордонників у районі Преображенки на Херсонщині.
За офіційним повідомленням МВС України, загинув один прикордонник. Інформація щодо інших жертв з'ясовується.
Крім того, увійшли колони техніки:
- У Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч" та на інших напрямах.
- Рух колон спостерігається через пункт пропуску "Бударки" у Харківській області.
- На напрямі пункту пропуску "Мілове" у Луганській області.
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