В Харьковской области блокировали масштабную подделку ковид-документов на 4 млн гривен

В Украине обнаружили подделки ковид-сертификатов на 4 млн гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харьковской области полиция задержала банду, которая организовала бизнес на подделке ковид-документов. Ежемесячно на фальшивых справках и сертификатах злоумышленники зарабатывали по 4 млн гривен.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.
Как работала банда
В состав преступной группировки входили 10 человек. Они незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений.
За время своей работы они успели наштамповать:
- более 40 тысяч поддельных справок,
- около 500 фальшивых сертификатов.
Ежемесячный заработок злоумышленников достигал 4 миллионов гривен.
Правоохранители открыли производство по четырем статьям Уголовного кодекса. Семь злоумышленников, включая организатора, задержаны.
Подделки – не редкость
На прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов. Всего за данное время правоохранители:
- провели 35 обысков,
- задокументировали незаконную деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве,
- изъяли более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов,
- заблокировали два Telegram-канала, через которые осуществляли заказ.
Что должно быть в сертификате о вакцинации
В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.
"Все данные о вакцинации граждан уже существуют в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", – рассказали в полиции.
Важность вакцинации
Из 27 488 людей, которых госпитализировали с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, о чем свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData.
Наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины, которую следует получить в рекомендованный интервал.
Ранее мы писали:
- В Минздраве рассказали, чем опасны купленные COVID-сертификаты и как они подрывают доверие к вакцинам от коронавируса.
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