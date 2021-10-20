В Харьковской области блокировали масштабную подделку ковид-документов на 4 млн гривен

В Украине обнаружили подделки ковид-сертификатов на 4 млн гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области полиция задержала банду, которая организовала бизнес на подделке ковид-документов. Ежемесячно на фальшивых справках и сертификатах злоумышленники зарабатывали по 4 млн гривен.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

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Как работала банда

В состав преступной группировки входили 10 человек. Они незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений.

За время своей работы они успели наштамповать:

более 40 тысяч поддельных справок,

около 500 фальшивых сертификатов.

Ежемесячный заработок злоумышленников достигал 4 миллионов гривен.

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Правоохранители открыли производство по четырем статьям Уголовного кодекса. Семь злоумышленников, включая организатора, задержаны.

Подделки – не редкость

На прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов. Всего за данное время правоохранители:

провели 35 обысков,

задокументировали незаконную деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве,

изъяли более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов,

заблокировали два Telegram-канала, через которые осуществляли заказ.

Что должно быть в сертификате о вакцинации

В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

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"Все данные о вакцинации граждан уже существуют в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", – рассказали в полиции.

Важность вакцинации

Из 27 488 людей, которых госпитализировали с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, о чем свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData.

Наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины, которую следует получить в рекомендованный интервал.

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