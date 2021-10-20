На Харківщині блокували масштабну підробку ковід-документів на 4 млн гривень

В Україні виявили підробки ковід-сертифікатів на 4 млн гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Харківській області поліція затримала банду, яка організувала бізнес на підробці ковід-документів. Щомісяця на фальшивих довідках і сертифікатах зловмисники заробляли по 4 млн гривень.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко в Facebook.
Як працювала банда
До складу злочинного угруповання входили 10 осіб. Вони незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов.
За час своєї роботи вони встигли наштампувати:
- понад 40 тисяч підроблених довідок
- близько 500 фальшивих сертифікатів.
Щомісячний заробіток зловмисників сягав 4 мільйонів гривень.
Правоохоронці відкрили провадження за чотирьма статтями Кримінального кодексу. Сім зловмисників, включаючи організатора, затримані.
Підробки – не рідкість
Минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених COVID-документів. Всього за цей час правоохоронці:
- провели 35 обшуків,
- задокументовали незаконну діяльність трьох лікарів в Дніпропетровській, Черкаській областях та Києві,
- вилучили понад 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію та більш ніж 100 ПЛР-тестів,
- заблоковали два Telegram-канали, через які здійснювали замовлення.
Що має бути в сертифікаті про вакцинацію
У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково мають бути реквізити – інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров'я.
"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація перевірятиметься дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, мають переконатися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їхньої підробки", – розповіли в поліції.
Важливість вакцинації
З 27 488 осіб, яких госпіталізували з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.
Найефективніше імунітет виробляється після 2-ї дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал.
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