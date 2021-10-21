На каких вокзалах можно сдать тест на COVID-19 и для кого будут скидки: в УЗ ответили

На вокзалах можно вакцинироваться и сдать тест на коронавирус. / Фото: Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня действуют новые правила перевозок в поездах, предусматривающих наличие у пассажиров COVID-сертификатов или ПЦР-тестов об отсутствии болезни. "Укрзализныця" открыла на вокзалах пункты, где можно сдать экспресс-тесты.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Как сделать быстрый тест

Стоимость тестирования для пассажиров, имеющих билет на поезд, составляет 350 грн. Отметим, что цена на экспресс-тесты составляет в среднем 500 гривен. Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 развернули на 10 вокзалах в городах:

Киев;

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Запорожье;

Мукачево;

Кривой Рог;

Винница;

Полтава (станция Полтава-Киевская).

Вакцинация на вокзалах

При этом на семи вокзалах в Украине работают центры вакцинации. Прививку можно сделать в городах:

Киев;

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Нежин;

Коростень.

Там уже сделали прививки более 400 пассажиров. Вакцинация бесплатная.

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Новые правила перевозок

С 21 октября, помимо билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь:

сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дія");

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

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