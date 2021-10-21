На каких вокзалах можно сдать тест на COVID-19 и для кого будут скидки: в УЗ ответили

На вокзалах можно вакцинироваться и сдать тест на коронавирус. / Фото: Коллаж: Сегодня
С сегодняшнего дня действуют новые правила перевозок в поездах, предусматривающих наличие у пассажиров COVID-сертификатов или ПЦР-тестов об отсутствии болезни. "Укрзализныця" открыла на вокзалах пункты, где можно сдать экспресс-тесты.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Как сделать быстрый тест
Стоимость тестирования для пассажиров, имеющих билет на поезд, составляет 350 грн. Отметим, что цена на экспресс-тесты составляет в среднем 500 гривен. Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 развернули на 10 вокзалах в городах:
- Киев;
- Львов;
- Харьков;
- Одесса;
- Днепр;
- Запорожье;
- Мукачево;
- Кривой Рог;
- Винница;
- Полтава (станция Полтава-Киевская).
Вакцинация на вокзалах
При этом на семи вокзалах в Украине работают центры вакцинации. Прививку можно сделать в городах:
- Киев;
- Львов;
- Харьков;
- Одесса;
- Днепр;
- Нежин;
- Коростень.
Там уже сделали прививки более 400 пассажиров. Вакцинация бесплатная.
Новые правила перевозок
С 21 октября, помимо билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь:
- сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дія");
- документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
Ранее мы писали:
- В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале по новым правилам перевозок в поезд пропускают только с документами, подтверждающими COVID-безопасность. Одна невакцинированная девушка со слезами на глазах просила проводника пропустить ее в вагон.
- Жители Харьковской области ездят в маршрутках на корточках. Все потому, что в период карантина запрещено перевозить стоячих пассажиров.