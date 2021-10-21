На яких вокзалах можна здати тест на COVID-19 і для кого будуть знижки: в УЗ відповіли

На вокзалах можна вакцинуватися і здати тест на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні
Відсьогодні діють нові правила перевезень в потягах, які передбачають наявність у пасажирів COVID-сертифікатів або ж ПЛР-тестів про відсутність хвороби. "Укрзалізниця" розгорнула на вокзалах пункти, де можна здати експрес-тести.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Як зробити швидкий тест
Вартість тестування для пасажирів, які мають квиток на потяг, становить 350 грн. Зазначимо, що ціна на експрес-тести становить в середньому 500 гривень. Пункти експрес-тестування на COVID-19 розгорнули на 10 вокзалах у містах:
- Київ;
- Львів;
- Харків;
- Одеса;
- Дніпро;
- Запоріжжя;
- Мукачево;
- Кривий Ріг;
- Вінниця;
- Полтава (станція Полтава-Київська).
Вакцинація на вокзалах
При цьому на семи вокзалах в Україні працюють центри вакцинації. Щеплення можна зробити у містах:
- Київ;
- Львів;
- Харків;
- Одеса;
- Дніпро;
- Ніжин;
- Коростень.
Там вже зробили щеплення понад 400 пасажирів. Вакцинація безкоштовна.
Нові правила перевезень
З 21 жовтня, крім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого сполучення пасажири повинні мати:
- сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),
- документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,
- негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
Раніше ми писали:
- У Києві на Центральному залізничному вокзалі через нові правила перевезень у поїзд пропускають тільки з документами, що підтверджують COVID-безпеку. Одна невакцинована дівчина зі сльозами на очах просила провідника пропустити її в вагон.
- Мешканці Харківщини їздять в маршрутках навпочіпки. Все через те, що в період карантину заборонено перевозити стоячих пасажирів.