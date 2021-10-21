Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

На яких вокзалах можна здати тест на COVID-19 і для кого будуть знижки: в УЗ відповіли

Інна Собора
21 жовтня, 18:04
На вокзалах розгорнули пункти щеплення та пункти експрес-тестування від коронавірусу

На вокзалах можна вакцинуватися і здати тест на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відсьогодні діють нові правила перевезень в потягах, які передбачають наявність у пасажирів COVID-сертифікатів або ж ПЛР-тестів про відсутність хвороби. "Укрзалізниця" розгорнула на вокзалах пункти, де можна здати експрес-тести.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Реклама

Як зробити швидкий тест

Вартість тестування для пасажирів, які мають квиток на потяг, становить 350 грн. Зазначимо, що ціна на експрес-тести становить в середньому 500 гривень. Пункти експрес-тестування на COVID-19 розгорнули на 10 вокзалах у містах:

  • Київ;
  • Львів;
  • Харків;
  • Одеса;
  • Дніпро;
  • Запоріжжя;
  • Мукачево;
  • Кривий Ріг;
  • Вінниця;
  • Полтава (станція Полтава-Київська).

Вакцинація на вокзалах

При цьому на семи вокзалах в Україні працюють центри вакцинації. Щеплення можна зробити у містах:

  • Київ;
  • Львів;
  • Харків;
  • Одеса;
  • Дніпро;
  • Ніжин;
  • Коростень.

Там вже зробили щеплення понад 400 пасажирів. Вакцинація безкоштовна.

Реклама

Нові правила перевезень

З 21 жовтня, крім квитка та документа, що посвідчує особу, для проїзду поїздами далекого сполучення пасажири повинні мати:

  • сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку "Дія"),
  • документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,
  • негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

Раніше ми писали:

Реклама