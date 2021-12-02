На курортах привитых от COVID-19 украинцев "пометят" наклейками

Новые ограничения на курортах. Фото: коллаж "Сегодня"

Минздрав ужесточил карантинные ограничения во время отдыха на горнолыжных курортах – теперь только с COVID-сертификатами. Туристам рекомендуется присвоить уникальную отметку.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 2 декабря.

Реклама

Новые ограничения для отдыхающих

Ляшко рассказал, что теперь посетителям курорта рекомендуется присвоить уникальную отметку, например, наклейку, которая позволила бы идентифицировать то, что документы у человека уже проверялись.

Также отметка должна свидетельствовать о том, кто именно ее выдал: какой субъект хозяйствования.

По словам Ляшко, это нужно во избежание повторных проверок документов и дать возможность пользоваться смежными услугами (услугами подвесных канатных дорог, уличными ярмарками и другими услугами).

Реклама

"Но COVID-документы у отдыхающего должны быть с собой постоянно. Их нужно предъявлять по требованию представителей заведений и выборочных контрольных проверок контролирующими органами", – добавил министр.

Обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"

Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через программу "Дія", иначе будет штраф.

"Сотрудники учреждений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять его визуальное наличие на входе в заведение, необходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", — сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Для считывания не нужно устанавливать дополнительные программы, достаточно "Дії".

Ранее мы писали: