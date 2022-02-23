На случай ЧС. Что собрать в аптечку для всей семьи – список

Минздрав объяснил, как собрать аптечку на 4 человека. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинцам рекомендовали укомплектовать аптечки, которые могут оказаться необходимыми в случае любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Опубликованные рекомендации предусмотрены на четыре человека.
Что взять в аптечку на случай ЧС
- Перчатки нестерильные – 4 пары;
- Атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви – 1;
- Бинт марлевый стерильный и нестерильный разных размеров – 5;
- Бинт эластичный разных размеров – 2;
- Гидрогелевая противоожоговая повязка/бинт (не менее 10х10 см) – 2;
- Термоодеяло на полиэтиленовой основе – 1;
- Термометр (не ртутный и в защитном футляре) – 1;
- Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж") – 2,
- Гипотермический пакет – 1,
- Повязка (щиток) на глаз – 1,
- Пластырь бактерицидный разных размеров – 25,
- Лейкопластырь на нетканой основе длиной 3-5 м, шириной 3-5 см) – 1;
- Салфетки стерильные марлевые – 10;
- Косынка медицинская перевязочная для иммобилизации конечностей – 2;
- Гормональная мазь – 1;
- Антисептик на водной основе – 1, спиртовой – 1;
- Обезболивающее/жаропонижающее средство – 1 упаковка,
- Энтеросорбент – 1 упаковка;
- Таблетки для обеззараживания воды – 1 упаковка,
- Скотч армированный – 1;
- Маркер для нанесения информации водостойкий – 1.
Как правильно складывать и использовать аптечку
- Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.
- Гормональная мазь необходима при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.
- Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода, "зеленку", перекись водорода.
- Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики.
- Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен или парацетамол.
- Для детей предусмотрите наличие обезболивающего или жаропонижающего в суспензии/супозиториях.
- Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее.
- Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников.
- В аптеке должен быть запас лекарств, принимаемых на постоянной основе.
- Для людей с артериальной гипертонией или сахарным диабетом рекомендуется принять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.
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