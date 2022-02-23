На випадок НС. Що зібрати в аптечку для всієї сім'ї – список

МОЗ пояснив, як зібрати аптечку на 4 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям рекомендували укомплектувати аптечки, які можуть стати необхідними у разі будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

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Опубліковані рекомендації передбачені на чотирьох людей.

Що взяти в аптечку на випадок НС

Рукавички нестерильні – 4 пари;

Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття – 1;

Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів – 5;

Бинт еластичний різних розмірів – 2;

Гідрогелева протиопікова пов'язка/бинт (не менш ніж 10х10 см) – 2;

Термоковдра на поліетиленовій основі – 1;

Термометр (не ртутний та у захисному футлярі) – 1;

Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу "Ізраїльський бандаж") – 2,

Гіпотермічний пакет – 1,

Пов'язка (щиток) на око – 1,

Пластир бактерицидний різних розмірів – 25,

Лейкопластир на нетканій основі довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см) – 1;

Серветки стерильні марлеві – 10;

Косинка медична перев'язувальна для іммобілізації кінцівок – 2;

Гормональна мазь – 1;

Антисептик на водній основі – 1, спиртовий – 1;

Знеболювальний/жарознижувальний засіб – 1 упаковка,

Ентеросорбент – 1 упаковка;

Таблетки для знезараження води – 1 упаковка,

Скотч армований – 1;

Маркер для нанесення інформації водостійкий – 1.

Як правильно складати та використовувати аптечку

Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.

Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.

Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду, "зеленку" перекис водню.

Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики.

Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен або парацетамол.

Для дітей передбачте наявність знеболювального або жарознижувального у суспензії/супозиторіях.

Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї.

Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел.

В аптеці має бути запас ліків, які людина приймає на постійній основі.

Для людей з артеріальною гіпертонією або цукровим діабетом рекомендовано взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.

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