На случай, если заблудитесь: в Украине создали приложение для горных туристов

Приложение уже доступно для загрузки/Коллаж: "Сегодня"
В Украине разработали приложение для туристов, посещающих горы. С помощью него можно связаться со спасателями в случае, если человек заблудился.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Чем полезно приложение?
"Часто при возникновении чрезвычайного происшествия в горах его участникам довольно трудно сориентироваться, на какое именно поисково-спасательное отделение нужно звонить, чтобы сообщить о беде. Поэтому, чтобы упростить процесс взаимодействия со спасательной службой и сделать ее более эффективной, для горных туристов разработано и внедрено мобильное приложение "Порятунок у горах", — говорится в сообщении.
Функционал
Функционал приложения позволяет зарегистрированным пользователям совершать следующие действия:
- звонить по телефону на единый номер приема экстренных сообщений о чрезвычайных происшествиях в горах (непосредственно к оперативному дежурному горной поисково-спасательной службы);
- отправлять экстренные SMS или интернет-сообщения с точными географическими координатами места нахождения заявителя;
- удаленно регистрировать свои горные путешествия в горной поисково-спасательной службе.
Как скачать приложение?
В настоящее время приложение доступно только на платформе Android. Загрузить его можно по ссылке. Для пользователей iOS оно тоже скоро станет доступным.
Что делать, если заблудились в горах?
Для людей, заблудившихся в горах, существует несколько советов:
- Нужно остановиться и преодолеть приступы паники, если таковые имеют место. Вы должны сохранять спокойствие, чтобы четко мыслить.
- В дальнейшем следует осмотреться и проверить окружающую местность на наличие знакомых вам ориентиров.
- Взгляните на свой мобильный телефон. При наличии мобильной связи вы можете установить точные координаты, сообщить их спасательной службе и ждать помощи на месте нахождения, разведя огонь. Когда покрытия в данной местности нет, то следует двигаться дальше.
- Если вы оглянулись и видите свои следы, то по ним можно попытаться вернуться к последнему известному вам ориентиру.
- Если вы увидели на карте в каком направлении от вашего текущего местоположения находится деревня или город, то нужно двигаться к нему.
- Когда же инцидент произошел в незнакомой вам местности, попробуйте прислушаться. Возможно, вы сможете найти реку или ручей. Двигаясь по течению реки вы выйдете к людям.
- В случае, когда вас застигла тьма, приоритетом должно стать разведение огня, чтобы согреться, а свое движение нужно продолжить утром. Хорошо, когда вы можете спрятаться в хижине или имеете палатку со спальником. Но если вы остались без убежища, то ни в коем случае нельзя засыпать на снегу.
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