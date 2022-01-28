На випадок, якщо заблукаєте: в Україні створили додаток для гірських туристів

Застосунок вже доступний для завантаження/Колаж: "Сьогодні"

В Україні розробили додаток для туристів, які відвідують гори. За допомогою нього можна зв'язатися з рятувальниками у разі, якщо людина заблукала.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Реклама

Чим корисний додаток?

"Часто при виникненні надзвичайної події в горах її учасникам доволі важко зорієнтуватися, на яке саме пошуково-рятувальне відділення потрібно телефонувати, щоб повідомити про біду. Тому, щоб спростити процес взаємодії з рятувальною службою та зробити її більш ефективною, для гірських туристів розроблено та впроваджено мобільний застосунок "Порятунок у горах", — йдеться в повідомленні.

Функціонал

Функціонал додатку дозволяє зареєстрованим користувачам здійснювати наступні дії:

телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах (безпосередньо до оперативного чергового гірської пошуково-рятувальної служби);

надсилати екстрені SMS або інтернет-повідомлення з точними географічними координатами місця перебування заявника;

віддалено реєструвати свої гірські мандрівки в гірській пошуково-рятувальній службі.

Як завантажити додаток?

Нині додаток доступний лише на платформі Android. Завантажити його можна за посиланням. Для користувачів iOS він також скоро стане доступним.

Що робити, якщо заблукали у горах?

Для людей, які заблукали у горах, існує декілька порад:

Реклама

Потрібно зупинитися та подолати напади паніки, якщо такі мають місце. Ви маєте зберігати спокій, щоб чітко мислити. Надалі варто озирнутись й перевірити навколишню місцевість на наявність знайомих вам орієнтирів. Погляньте на свій мобільний телефон. При наявності мобільного зв’язку ви можете встановити ваші точні координати, повідомити їх рятувальній службі й чекати допомоги на місці знаходження, розвівши вогонь. Коли покриття в даній місцевості немає, то потрібно рухатися далі. Якщо ви озирнулися й бачите свої сліди, то по них можна спробувати повернутися до останнього відомого вам орієнтиру. Якщо ви побачили на карті в якому напрямку від вашого поточного місцезнаходження знаходиться село чи місто, то потрібно рухатися до нього. Коли ж інцидент стався у незнайомій вам місцевості, то спробуйте прислухатися. Можливо ви зможете знайти річку чи потічок. Рухаючись за течією річки ви вийдете до людей. У випадку, коли вас застала темрява, пріоритетом має стати розведення вогню, щоб зігрітися, а свій рух потрібно продовжити вранці. Добре, коли ви можете заховатись в колибі чи маєте намет зі спальником. Але якщо ви лишились без прихистку, то ні в якому разі не можна засинати на снігу.

Читайте також