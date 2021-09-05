У горах Грузії загинув український альпініст (фото)

У Грузії під час сходження на гору Тетнульд (Біла гора, висота – 4869 м) загинув українець Петро Борис. Причин його смерті не називають.
Про трагедію повідомили друзі загиблого з національної скаутської організації "Пласт".
"З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Трагічна подія сталася в Грузії. Загинув після завершення сходження", – йдеться в повідомленні.
Тепер рідні загиблого організовують перевезення тіла альпініста в Україну. Про дату і місце похорону в організації пообіцяли повідомити пізніше.
У горах Грузії загинув турист з України
На жаль, цього року відпочинок у горах Грузії для українців видався важкий.
- У кінці серпня троє українців потрапили під лавину на горі Казбек (на кордоні Росії і Грузії). Їх евакуювали з гори вертольотом і доставили в грузинське місто Степанцмінда. Одному з альпіністів була потрібна госпіталізація.
- У липні під час підкорення кавказької вершини Тетнульд зірвався зі снігового схилу на висоті 3,4 км Анатолій Мрачковський. Його на вертольоті доставили в місцеву лікарню, проте там констатували смерть.