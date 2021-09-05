В горах Грузии погиб украинский альпинист (фото)

В Грузии при восхождении на гору Тетнульд (Белая гора, высота — 4869 м) погиб украинец Петр Борис. Причин его смерти не называют.
О трагедии сообщили друзья погибшего по национальной скаутской организации "Пласт".
"С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Трагическое событие произошло в Грузии. Погиб после завершения восхождения", – говорится в сообщении.
Сейчас родные погибшего организуют перевозку тела альпиниста в Украину. О дате и месте похорон в организации пообещали сообщить позже.
В горах Грузии погиб турист из Украины
К сожалению, в этом году отдых в горах Грузии для украинцев выдался тяжелым.
- В конце августа трое украинцев попали под лавину на горе Казбек (на границе России и Грузии). Они были эвакуированы с горы вертолетом и доставлены в грузинский город Степанцминда. Одному из альпинистов потребовалась госпитализация.
- В июле во время спуска с покоренной кавказской вершины Тетнульд сорвался со снежного склона на высоте 3,4 км Анатолий Мрачковский. Его на вертолете доставили в местную больницу, однако там констатировали смерть.