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У горах небезпечно! У Карпатах в снігову бурю застряг травмований іноземець

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 січня, 20:58
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Його знайшли поблизу гори Піп Іван, приблизно за 200 метрів від вершини
Рятувальники знайшли іноземця, травмованого в горах.
Рятувальники знайшли іноземця, травмованого в горах. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Карпатах під час сходження на гору Піп Іван травмувався іноземний турист. Його не можуть спустити рятувальники через погану видимість та штормовий вітер.

Про це повідомили в ДСНС.

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Подробиці

Рятувальники отримали інформацію про потерпілого о 14:50. Телефонний дзвінок надійшов від однієї з американських компаній, яка повідомила координати поблизу гори Піп Іван, де травмувався іноземець. Місце розташоване орієнтовно за 200 метрів від вершини гори.

О 15:22 троє чергових рятувальників пошуково-рятувального поста Явірник відправилися шукати туриста. Менше ніж за годину його знайшли.

Не можуть спустити до підніжжя

Через складні погодні умови постраждалий змушений залишитися на пошуково-рятувальному пості на вершині гори Піп Іван щонайменше до завтра. Потім його мають спустити, якщо ситуація дозволить.

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Погодні умови на горі Піп Іван: температура повітря – 13 градусів морозу, пориви вітру до 20 м/с, видимість до 10 м.

Попередження для туристів

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень),у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами очікується:

  • 17-18 січня – на високогір’ї Івано-Франківської, в східній частині Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Туристам радять утриматись від походів на високогір'я.

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