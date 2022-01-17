У горах небезпечно! У Карпатах в снігову бурю застряг травмований іноземець

В Карпатах під час сходження на гору Піп Іван травмувався іноземний турист. Його не можуть спустити рятувальники через погану видимість та штормовий вітер.
Про це повідомили в ДСНС.
Подробиці
Рятувальники отримали інформацію про потерпілого о 14:50. Телефонний дзвінок надійшов від однієї з американських компаній, яка повідомила координати поблизу гори Піп Іван, де травмувався іноземець. Місце розташоване орієнтовно за 200 метрів від вершини гори.
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О 15:22 троє чергових рятувальників пошуково-рятувального поста Явірник відправилися шукати туриста. Менше ніж за годину його знайшли.
Не можуть спустити до підніжжя
Через складні погодні умови постраждалий змушений залишитися на пошуково-рятувальному пості на вершині гори Піп Іван щонайменше до завтра. Потім його мають спустити, якщо ситуація дозволить.
Погодні умови на горі Піп Іван: температура повітря – 13 градусів морозу, пориви вітру до 20 м/с, видимість до 10 м.
Попередження для туристів
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень),у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами очікується:
- 17-18 січня – на високогір’ї Івано-Франківської, в східній частині Закарпатської областей.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Туристам радять утриматись від походів на високогір'я.