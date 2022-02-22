На случай эвакуации. Что должно быть в аптечке во время ЧС – список

Есть перечень вещей, которые обязательно должны быть в аптечке / Коллаж "Сегодня"

Во время чрезвычайной ситуации у украинцев в "экстренном чемодане"должна быть аптечка, где будут собраны препараты в соответствии потребностями. Также необходимо заранее проверить их срок годности.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Что обязательно должно быть в аптечке

Спасатели утверждают, аптечку нужно собирать в соответствии с вашими потребностями, однако там также должны быть:

спирт (сухой и медицинский, а также антисептические средства для дезинфекции),

резиновые перчатки,

клапан с пленкой для восстановление дыхания,

травматические ножницы,

лекарства, которыми вы пользуетесь,

салфетки и пластыри,

ткань, которой можно будет зафиксировать конечность пострадавшему,

средства для остановки кровотечения.

Что должно быть в аптечке во время ЧС. Фото: ГСЧС Украины

Что делать, если услышали сирену в вашем городе

Если в городе звучит сигнал "Внимание всем", украинцам нужно как можно быстрее включить телевидение или радио, поскольку там озвучат дальнейшие указания для людей.

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Спасатели дали краткую инструкцию для украинцев:

Включите телевидение или радио – информация передается информационными телеканалами на протяжении пяти минут после сигнала. Сосредоточьтесь. Внимательно слушайте все инструкции и выполняйте их. Следите за ситуацией – не выключайте телевизор или радио, чтобы не пропустить новых указаний.

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