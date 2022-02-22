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На випадок евакуації. Що має бути в аптечці під час НС – список

Валентина Шаповал
22 лютого, 13:03
Рятувальники нагадують, що необхідно перевірити термін придатності всього вмісту

Є перелік речей, які обов'язково мають бути в аптечці / Колаж "Сьогодні"

Під час надзвичайної ситуації в українців у тривожній валізімає бути аптечка, де будуть зібрані препарати відповідно до потреб. Також необхідно заздалегідь перевірити їхній термін придатності.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що обов'язково має бути в аптечці

Рятувальники стверджують, аптечку потрібно збирати відповідно до ваших потреб, проте там також мають бути:

  • спирт (сухий та медичний, а також антисептичні засоби для дезінфекції),
  • гумові рукавички,
  • клапан із плівкою для відновлення дихання,
  • травматичні ножиці,
  • ліки, якими ви користуєтеся,
  • серветки та пластирі,
  • тканина, якою можна буде зафіксувати кінцівку потерпілому,
  • засоби для зупинки кровотечі.

Що має бути в аптечці під час НС. Фото: ДСНС України

Що робити, якщо почули сирену у вашому місті

Якщо у місті звучить сигнал "Увага всім",українцям потрібно якнайшвидше включити телебачення чи радіо, оскільки там озвучать подальші вказівки для людей.

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Рятувальники дали коротку інструкцію для українців:

  1. Увімкніть телебачення або радіо – інформація надсилається інформаційними телеканалами протягом п'яти хвилин після сигналу.
  2. Зосередьтеся. Уважно слухайте всі інструкції та виконуйте їх.
  3. Слідкуйте за ситуацією – не вимикайте телевізор або радіо, щоб не пропустити нові вказівки.

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