На випадок евакуації. Що має бути в аптечці під час НС – список

Є перелік речей, які обов'язково мають бути в аптечці / Колаж "Сьогодні"

Під час надзвичайної ситуації в українців у тривожній валізімає бути аптечка, де будуть зібрані препарати відповідно до потреб. Також необхідно заздалегідь перевірити їхній термін придатності.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що обов'язково має бути в аптечці

Рятувальники стверджують, аптечку потрібно збирати відповідно до ваших потреб, проте там також мають бути:

спирт (сухий та медичний, а також антисептичні засоби для дезінфекції),

гумові рукавички,

клапан із плівкою для відновлення дихання,

травматичні ножиці,

ліки, якими ви користуєтеся,

серветки та пластирі,

тканина, якою можна буде зафіксувати кінцівку потерпілому,

засоби для зупинки кровотечі.

Що має бути в аптечці під час НС. Фото: ДСНС України

Що робити, якщо почули сирену у вашому місті

Якщо у місті звучить сигнал "Увага всім",українцям потрібно якнайшвидше включити телебачення чи радіо, оскільки там озвучать подальші вказівки для людей.

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Рятувальники дали коротку інструкцію для українців:

Увімкніть телебачення або радіо – інформація надсилається інформаційними телеканалами протягом п'яти хвилин після сигналу. Зосередьтеся. Уважно слухайте всі інструкції та виконуйте їх. Слідкуйте за ситуацією – не вимикайте телевізор або радіо, щоб не пропустити нові вказівки.

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