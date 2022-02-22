На випадок евакуації. Що має бути в аптечці під час НС – список

Є перелік речей, які обов'язково мають бути в аптечці / Колаж "Сьогодні"
Під час надзвичайної ситуації в українців у тривожній валізімає бути аптечка, де будуть зібрані препарати відповідно до потреб. Також необхідно заздалегідь перевірити їхній термін придатності.
Про це повідомляє ДСНС України.
Що обов'язково має бути в аптечці
Рятувальники стверджують, аптечку потрібно збирати відповідно до ваших потреб, проте там також мають бути:
- спирт (сухий та медичний, а також антисептичні засоби для дезінфекції),
- гумові рукавички,
- клапан із плівкою для відновлення дихання,
- травматичні ножиці,
- ліки, якими ви користуєтеся,
- серветки та пластирі,
- тканина, якою можна буде зафіксувати кінцівку потерпілому,
- засоби для зупинки кровотечі.
Що має бути в аптечці під час НС. Фото: ДСНС України
Що робити, якщо почули сирену у вашому місті
Якщо у місті звучить сигнал "Увага всім",українцям потрібно якнайшвидше включити телебачення чи радіо, оскільки там озвучать подальші вказівки для людей.
Рятувальники дали коротку інструкцію для українців:
- Увімкніть телебачення або радіо – інформація надсилається інформаційними телеканалами протягом п'яти хвилин після сигналу.
- Зосередьтеся. Уважно слухайте всі інструкції та виконуйте їх.
- Слідкуйте за ситуацією – не вимикайте телевізор або радіо, щоб не пропустити нові вказівки.