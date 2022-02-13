На трассе Киев-Одесса произошло ДТП со многими погибшими, среди них ребенок (видео)

На трассе Киев-Одесса произошло ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Возле пгт Кривое Озеро водитель внедорожника столкнулся с грузовиком, в результате погибли 5 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Авария произошла 13 февраля около 19:45 на автодороге М 05 "Киев – Одесса" вблизи пгт Кривое Озеро в Николаевской области.

Водитель внедорожника "Тойота" допустил столкновение с грузовым автомобилем в результате чего погибли 5 человек. Среди них один ребенок, около 8 лет.

Для того чтобы получить тела погибших, привлекали 10 спасателей и 2 единицы техники.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

управление в состоянии опьянения – 5%.

К тому же названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

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