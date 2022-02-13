На трасі Київ – Одеса сталася ДТП з багатьма загиблими, серед них дитина (відео)

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні
На трасі Київ – Одеса сталася смертельна ДТП. Біля смт Криве Озеро водій позашляховика зіткнувся з вантажівкою, в аварії загинули 5 людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Аварія сталася 13 лютого близько 19:45 на автодорозі М 05 Київ – Одеса, поблизу смт Криве Озеро.
Водій позашляховика "тойота" допустив зіткнення з вантажним автомобілем, внаслідок чого загинуло 5 людей. Серед них одна дитина, приблизно 8 років.
Для того, щоб дістати тіла загиблих, залучали 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- керування в стані сп'яніння – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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