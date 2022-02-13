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На трасі Київ – Одеса сталася ДТП з багатьма загиблими, серед них дитина (відео)

Інна Собора
13 лютого, 21:55
Загиблих з автомобіля вирізали рятувальники за допомогою спецтехніки

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

На трасі Київ – Одеса сталася смертельна ДТП. Біля смт Криве Озеро водій позашляховика зіткнувся з вантажівкою, в аварії загинули 5 людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Аварія сталася 13 лютого близько 19:45 на автодорозі М 05 Київ – Одеса, поблизу смт Криве Озеро.

Водій позашляховика "тойота" допустив зіткнення з вантажним автомобілем, внаслідок чого загинуло 5 людей. Серед них одна дитина, приблизно 8 років.

Для того, щоб дістати тіла загиблих, залучали 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • керування в стані сп'яніння – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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