На выходных в Украине изменится погода – синоптик дала холодный прогноз

Украинцев ждет ухудшение погоды / Фото: Коллаж: Сегодня

На выходных в Украину придет похолодание, температура воздуха опустится в большинстве областей, на юге все еще будет бабье лето. При этом по всей стране пройдут дожди.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в субботу-воскресенье Украину будут терзать атмосферные фронты циклона, которые принесут дожди во все области. Хотя 18 сентября сухим еще побудет восток Украины, Приазовье, Крым, но 19-го осадки придут и туда.

Температура воздуха 18 сентября ожидается 16-22 градуса, на юге до +24, на севере местами 12-15.

19 сентября существенно похолодает в западных областях – там будет даже днем ​​не выше 7-12 градусов. На севере и в Винницкой области тоже будет свежо, 12-17 градусов.

Большинство Левобережья еще получит от атмосферы бонус на в 17-24 градуса.

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Теплее всего на выходных будет в Запорожье, Донецкой области и в Крыму – 20-25 градусов, но во время дождей и там станет прохладней.

В Киеве завтра 15 градусов, воскресенье – 12 тепла. Временами дожди. На следующей неделе в столице станет еще холоднее (диаграмма).

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.