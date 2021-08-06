НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения взятки (видео)

НАБУ и САП завершили расследование дела экс-судьи, который требовал и получил взятку в $ 150 000

Чаус обратился сам за помощью / Фото: коллаж "Сегодня"

Расследование дела экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса о получении им взятки в 150 тысяч долларов завершено. 6 августа стороне защиты были открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Далее материалы дела будут направлены с обвинительным актом в суд.

"Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время, от дачи показаний он отказался. Однако следствие уже собрало достаточно доказательств для составления обвинительного акта", – сказано в сообщении НАБУ.

Также в открытый доступ было выложено оперативное видео, снятое в момент ведения судьей переговоров по способам получения "оплаты" за его решения и в момент получения взятки судьей.

Николай Чаус прямо в суде договаривается об оплате за "правильное" его решение

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9 августа 2016 года Чаус был задержан при получении взятки в $150 000, за которые он должен был вынести мягкий приговор в деле по торговле наркотиками. В ходе обыска у него в загородном доме выяснилось, что свои взятки судья закапывал в литровых банках на огороде. Тогда арестовать судью не смогли, так как Верховная Рада не дала на это разрешения, что требовалось по существующим на то время законам. На следующий день судья не пришел на работу и сбежал. Его обнаружили в Молдове, где он попросил политического убежища.

30 июля Николая Чауса обнаружили в сельсовете одного из сел Винницкой области. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. А затем начался настоящий сериал: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

Напомним, 4 августа суд избрал Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Чаус подозревается в вымогательстве и получении взятки. Читайте подробней в нашем материале, для кого опасен беглый судья Чаус.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что скорее всего будет подана апелляция на такое решение суда.