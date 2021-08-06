НАБУ завершило справу Чауса і показало момент отримання хабара (відео)

НАБУ і САП завершили розслідування справи екс-судді, який вимагав та отримав хабар в $ 150 000

Чаус звернувся сам за допомогою / Фото: колаж "Сьогодні"

Розслідування справи екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса про отримання ним хабара в 150 тисяч доларів завершено. 6 серпня стороні захисту були відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Далі матеріали справи будуть направлені з обвинувальним актом до суду.

"Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 і 6 серпня. В той же час, від дачі свідчень він відмовився. Однак слідство вже зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акта", – сказано в повідомленні НАБУ.

Також у відкритий доступ було викладено оперативне відео, зняте в момент ведення суддею переговорів по способам отримання "оплати" за його рішення і в момент отримання хабара суддею.

Микола Чаус прямо в суді домовляється про оплату за "правильне" його рішення Реклама

9 серпня 2016 року Чаус був затриманий при отриманні хабара в $ 150 000, за які він повинен був винести м'який вирок у справі про торгівлю наркотиками. В ході обшуку у нього в заміському будинку з'ясувалося, що свої хабарі суддя закопував в літрових банках на городі. Тоді заарештувати суддю не змогли, так як Верховна Рада не дала на це дозволу, що було потрібно за існуючими на той час законами. На наступний день суддя не прийшов на роботу і втік. Його виявили в Молдові, де він попросив політичного притулку.

30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали і відвезли з Молдови. А потім почався справжній серіал: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.