"Нам не нужен саммит ради саммита": Зеленский резко обратился к ЕС

В этом году состоится саммит Восточного партнерства, и он должен показать, насколько Европа заинтересована в Украине

Президент Владимир Зеленский после поездки на границу с оккупированной Абхазией выступил на Батумской международной конференции. Он раскритиковал Европейский Союз за отсутствие конкретики в отношении Украины.

Он отметил, что военная российская агрессия и ее гибридные атаки направлены на то, чтобы существенно тормозить движение Украины в Евросоюз. Поэтому президент призвал европейцев пойти Украине навстречу и поддержать ее стремления.

"Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдовы. – Ред.), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", – сказал Зеленский.

По его словам, если в Евросоюзе не видят Украины, Грузии, и Молдову частью будущего Европы, и если эти страны не важны для европейцев, то "это не Европа будущего". Он напомнил, что в декабре должен состояться саммит Восточного партнерства и он должен показать четкое видение отношений ЕС с партнерами с Восточной Европы.

"Но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей восточного партнерства делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, не понятна целесообразность этого саммита в целом", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", президент во время визита в Батуми сообщил хорошие новости – Грузия освободила двух украинцев, которые находились в неволе почти 9 месяцев.