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Зеленский осмотрел оккупированную Россией Абхазию (фото)

19 июля 2021 14:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Грузия первой пострадала от российской оккупации – украинский лидер увидел в бинокль последствия русского мира

Зеленский смотрит на оккупированную Абхазию. Коллаж "Сегодня"

Зеленский смотрит на оккупированную Абхазию. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Грузию побывал на границе с оккупированной Абхазией, которую захватила Россия.

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Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

Украинский лидер прошелся по Ингурскому мосту – единственному пункту пропуска в регионе. Из наблюдательного пункта Абастумани он увидел, как Россия оккупирует грузинскую территорию.

Ингурский мост. Фото: president.gov.ua

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", – сказал Зеленский и добавил, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий.

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Также президент Украины пообщался с представителем Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии Мареком Щигелой. Иностранные наблюдатели и в Грузии сталкиваются с теми же проблемами, что ОБСЕ на Донбассе – самопровозглашенные "власти" Абхазии и Южной Осетии отказывают Миссии в допуске на оккупированные территориии.

Марек Щигел рассказывает о ситуации на передовой. Фото: president.gov.ua
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Зеленский пообещал Грузии поддержку ее территориальной целостности и суверенитета, страны будут совместно работать над деоккупацией захваченных Россией украинских и грузинских территорий.

Зеленский смотрит на Абхазию. Фото: president.gov.ua
Абхазия. Фото: president.gov.ua
Последствия "русского мира". Фото: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", в июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко съездил на "передовую" в Грузии. Тогда он лично смог сравнить линию разграничения в Грузии и Украине.

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