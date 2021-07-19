"Нам не потрібен саміт заради саміту": Зеленський гостро звернувся до ЄС

У цьому році відбудеться саміт "Східного партнерства", і він має показати, наскільки Європа зацікавлена в Україні

Президент Володимир Зеленський після поїздки на кордон з окупованою Абхазією в Грузії виступив на Батумській міжнародній конференції. Він розкритикував Європейський Союз за відсутність конкретики стосовно України.

Він зазначив, що воєнна російська агресія та її гібридні атаки спрямовані на те, щоб істотно гальмувати рух України до Євросоюзу. Тому президент закликав європейців піти Україні назустріч і підтримати її прагнення.

"Якщо Брюссель не демонструє залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн (України, Грузії, Молдови. – Ред.), тоді хтось демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мій погляд, загроза не тільки для наших трьох країн, але і для всього континенту", – сказав Зеленський.

За його словами, якщо в Євросоюзі не бачать Україну, Грузію, і Молдову частиною майбутнього Європи і ці країни не важливі для європейців, то "це не Європа майбутнього". Він нагадав, що у грудні має відбутися саміт "Східного партнерства", що повинен показати чітке бачення відносин ЄС з партнерами зі Східної Європи.

"Але відсутність з боку ЄС стратегічного бачення мети "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. І нам, чесно кажучи, не зрозуміла доцільність цього саміту в цілому", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент під час візиту в Батумі повідомив хороші новини – Грузія звільнила двох українців, які були в неволі майже 9 місяців.