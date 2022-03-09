Нардеп Шевченко: Мое задержание – фейк, я вступил в ВСУ

Евгений Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат Евгений Шевченко опроверг информацию о том, что его задержала СБУ при попытке пересечения границы. Об этом он написал в Facebook.

Более того, по сообщению нардепа, он вступил добровольцем в ряды ВСУ.

Реклама

"Все, о чем написали СМИ о моем задержании сотрудниками СБУ на границе, – фейк. Некоторое время я не был на связи. Когда увидел в интернете эту чепуху, был удивлен. Никто и нигде меня не задерживал. Официально сообщаю: я добровольно вступил в вооруженные силы Украины. И сейчас прохожу службу в воинской части А0515", — написал он.

Кто такой Шевченко

Евгений Шевченко известен своей поддержкой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым не раз встречался.

Уже после кровавых разгонов протестующих в Минске Шевченко писал в соцсетях: "Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления".

Реклама

Кроме того, Шевченко неоднократно ездил в Минск и встречался с Лукашенко. На фоне натянутых отношений Киева с Минском нардепа за это критиковали.

Читайте также: