Нардеп Шевченко: Моє затримання – фейк, я вступив до ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат Євген Шевченко спростував інформацію про те, що його затримала СБУ під час спроби перетину кордону. Про це він написав у Facebook.

Більше того, за повідомленням нардепа, він вступив добровольцем до лав ЗСУ.

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"Все, про що написали ЗМІ про моє затримання співробітниками СБУ на кордоні, — є фейк. Деякий час я був не на зв‘язку. Коли побачив в інтернеті цю нісенітницю, був здивований. Ніхто і ніде мене не затримував. Офіційно повідомляю: я добровільно вступив у збройні сили України. І зараз проходжу службу у військовій частині А0515", — написав він.

Хто такий Шевченко

Євген Шевченко відомий своєю підтримкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, з яким неодноразово зустрічався.

Вже після кривавих розгонів протестувальників у Мінську Шевченко писав у соцмережах: "Ми з Бацькою за народ, за соціальну справедливість, за справжню незалежність без зовнішнього управління".

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Крім того, Шевченко неодноразово їздив до Мінська та зустрічався із Лукашенком. На тлі натягнутих відносин Києва з Мінськом нардепа за це критикували.

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