У Маріуполі скинули бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню – все знищено (відео)

Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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"Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія – усе це знищене під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно. Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба. Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!" – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 9 березня
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