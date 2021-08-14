Насилие не будет безнаказанным. Глава МВД жестко отреагировал на стычки Нацкорпуса с полицией

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил правоохранителей и медиков, которые обеспечивали правопорядок во время проведения субботней акции протеста "Нацкорпуса" под ОПУ и заявил, что всех виновных в насилии накажут.

Об этом он написал в Facebook.

"Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного Закона. Для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов – оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ и т. д.", – говорится в сообщении.

Проверку проводили для тех, кто хотел пройти к площади перед ОПУ. Однако не все участники акции согласились на проверку и начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате восемь стражей порядка получили травмы и ожоги.

"По факту нанесения телесных повреждениях сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом. Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития", – подчеркнул министр.

Он заявил, что насилие не будет безнаказанным – правоохранители привлекут к ответственности всех причастных.

"Спасибо сотрудникам Национальной полиции, военнослужащим Национальной гвардии, спасателям и медикам за вашу работу по организации безопасности во время проведения сегодняшних массовых мероприятий. Вы все – молодцы", – подытожил Монастырский.

Первая массовая акция для нового главы полиции столицы

Субботняя акция "Нацкорпуса" под ОП – первая массовая для нового начальника киевской полиции Ивана Выговского. Как рассказали "Сегодня" копы, он также был на ней и контролировал ситуацию.

Напомним, что 5 августа руководитель киевской полиции Андрей Крищенко подал в отставку с занимаемой должности.

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