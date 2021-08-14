Насильство не буде безкарним. Глава МВС жорстко відреагував на сутички "Нацкорпусу" з поліцією

Глава МВС України Денис Монастирський подякував правоохоронцям та медикам, які забезпечували правопорядок та надавали допомогу під час проведення суботньої акції протесту "Нацкорпусу" під ОПУ, і заявив, що всіх винних у насильстві покарають.

Про це він написав у Facebook.

"Поліція та Національна гвардія сьогодні зробили все можливе для того, щоб громадяни могли реалізувати своє конституційне право, передбачене 39 статтею Основного Закону. Для забезпечення безпеки як мітингувальників, так і правоохоронців, було прийнято рішення проводити поверхневу перевірку на предмет відсутності небезпечних для життя та здоров’я предметів – зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо", – йдеться у повідомленні.

Перевіряли тих, хто хотів пройти до площі перед ОПУ. Проте не всі учасники акції погодились на перевірку та почали прориватися через кордони правоохоронців. Як наслідок, вісім правоохоронців отримали травми та опіки.

"За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої законом. Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття", – наголосив міністр.

Він заявив, що насильство не буде безкарним – правоохоронці притягнуть до відповідальності всіх причетних.

"Щиро дякую співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам та медикам за вашу роботу з організації безпеки під час проведення сьогоднішніх масових заходів. Ви всі – молодці", – підсумував Монастирський.

Перша масова акція для новопризначеного глави столичної поліції

Суботня акція "Нацкорпусу" під ОП – перша масова для нового начальника київської поліції Івана Виговського. Як розповіли "Сьогодні" копи, він також був присутнім на ній і контролював ситуацію.

Нагадаємо, що 5 серпня керівник київської поліції Андрій Крищенко подав у відставку.

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