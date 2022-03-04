В ближайшие дни ожидается ухудшения ситуации — Столтенберг высказался об Украине

Столтенберг высказался о ситуации в Украине / Коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ближайшие дни ситуация в Украине ухудшится. Об этом он сказал на брифинге после внеочередной встречи глав МИД стран НАТО, Швеции, Финляндии и Евросоюза.

Генсек Альянса также заявил, что российское вторжение в Украину — самая плохая агрессия в Европе за десятилетие. В своей речи упомянул про обстрелы школ, больниц и других гражданских объектов армией российских агрессоров. А еще — сделал акцент на вооруженный налет на Запорожскую АЭС.

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"Будущие дни, похоже, станут еще хуже, с большим количеством смертей, страданий и разрушений, так как российские войска используют более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", — сказал Столтенберг.

Украина просит НАТО закрыть воздушное пространство

Ранее президент Украины обращался к НАТО, чтобы над страной закрыли небо. Организация не спешит принимать решение о защите воздушного пространства — боится, что применение этой системы ПРО для защиты Украины приведет к прямому военному конфликту с Россией.

Тем не менее, представители Альянса пообещали обсудить, как реагировать на вторжение РФ.