Найближчими днями очікується погіршення ситуації — Столтенберг висловився про Україну

Столтенберг высказался о ситуации в Украине / Коллаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що найближчими днями ситуація в Україні погіршиться. Про це він сказав на брифінгу після позачергової зустрічі глав МЗС країн НАТО, Швеції, Фінляндії та Євросоюзу.

Генсек Альянсу також заявив, що російське вторгнення в Україну — найгірша агресія в Європі за десятиліття. У своїй промові згадав про обстріл шкіл, лікарень та інших цивільних об'єктів армією російських агресорів. А ще — наголосив на озброєному нальоті на Запорізьку АЕС.

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"Майбутні дні, схоже, стануть ще гіршими, з великою кількістю смертей, страждань і руйнувань, оскільки російські війська використовують важче озброєння і продовжують свої атаки по всій країні", — сказав Столтенберг.

Україна просить НАТО закрити повітряний простір

Раніше президент України звертався до НАТО, щоб над країною закрили небо. Організація не поспішає приймати рішення про захист повітряного простору — боїться, що застосування системи ПРО для захисту України призведе до прямого військового конфлікту з Росією.

Проте представники Альянсу пообіцяли обговорити, як реагувати на вторгнення РФ.