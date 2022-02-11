Не убежал? Куда улетел Ярославский сразу после ДТП с кортежем

Бизнесмен уехал из Украины сразу после ДТП. Фото: Facebook-страницы Александр Ярославский и Kharkiv Airport. / Фото: Коллаж: Сегодня

В пресс-службе компании DCH заявили, что поездка бизнесмена Александра Ярославского в Великобританию была запланирована еще с 18 января. И что этот отъезд никак не связан с ДТП.

Об этом сообщает харьковское издание Newsroom.

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После смертельного ДТП з автомобилем из его кортежа Ярославский вылетел чартерным рейсом в Лондон.

"У сына бизнесмена Владимира Ярославского должен состояться концерт. Билеты на мероприятие для обоих родителей – Александра и Марины Ярославских – забронировали еще 18 января", – пишет издание.

Ярославский не вернется в Украину

Кроме того, в британских школах, где учатся дети миллионера, начинаются каникулы, потому семья заранее планировала отпуск. В субботу, 12 февраля, семейство хотело на неделю отправиться на лыжный отдых.

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В DCH говорят, что отель бронировали еще в январе и готовы предоставить документы. Редакция Newsroom запросила подтверждающие документы.

Стоит отметить, что генпрокурор Ирина Венедиктова не верит, что поездка бизнесмена за границу была спланированной.

"Незапланированный и поспешный отъезд выглядит довольно странно", – отметила генпрокурор.

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ДТП с кортежем Ярославского: что известно

Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".

После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.

Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой он должен явиться на допрос к правоохранителям.

В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным" .

11 февраля в дом Ярославского пришли с обысками. Целью следственных действий является изъятие информации из камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить, что за рулем действительно был не бизнесмен, а водитель.

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