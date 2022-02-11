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"Врут и странно себя ведут". Генпрокурор обещает быстрое расследование ДТП с кортежем Ярославского

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 февраля, 08:08
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В Харькове назначили служебное расследование – подозревают, что полиция и прокуратура пытались "замять" дело
Генпрокурор Ирина Венедиктова не верит в невинность бизнесмена Александра Ярославского.
Генпрокурор Ирина Венедиктова не верит в невинность бизнесмена Александра Ярославского. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что возьмет расследование ДТП с участием кортежа бизнесмера Александра Ярославского под личный контроль. По ее мнению, поспешный выезд бизнесмена за границу "выглядит довольно странно", а мужчина, который во всем признался, на самом деле не виноват.

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

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В Харькове пытались "замять" ДТП

По словам Венедиктовой, Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

"Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц", – отметила генпрокурор.

Также она добавила, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис Генерального прокурора. Соответствующее постановление уже в процессе подготовки.

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Генпрокурор пообещала взять дело под личный контроль.

Не верит в обстоятельства ДТП

Как отметила Венедиктова, человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров, не виновен – "проще говоря, лжет".

"Несмотря на узнаваемость человека, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого человека в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно. Незапланированный и поспешный отъезд выглядит довольно странно", – отметила генпрокурор.

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ДТП с кортежем Ярославского: что известно

  • Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в каком сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".
  • После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.
  • Ярославский быстро покинул Украину. После приезда домой, он должен явиться на допрос к правоохранителям.
  • В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.

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