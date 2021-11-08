Не уволят, но платить не будут: кого уже сегодня отстранят от работы из-за отсутствия вакцинации

Невакцинированных сотрудников начнут отстранять от работы. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 8 ноября в Украине отстранят от работы невакцинированных сотрудников ряда организаций. В то же время, их не могут уволить, так как это незаконно.

Такое решение ранее принял Кабмин, напоминает сайт "Сегодня".

Реклама

С работой, но без зарплаты

Отстраненным от работы не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. При этом увольнять не будут.

Вернутся на работу можно будет только после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Либо же необходима справка с противопоказаниями к вакцинации.

Кого отстранят от работы?

Без прививки уже сегодня не пустят на работу сотрудников:

Реклама

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

педагогов, учителей, воспитателей, а также других сотрудников ВУЗов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Зарплата только вакцинированным

В Одессе неделю назад в одном из предприятий заявили, что не всем сотрудникам будут выплачивать заработную плату. Деньги получат только те, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19.

Работникам одного из предприятий отправили сообщения с предупреждением о том, что заработная плата будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Кроме того, уточнили, что по этой же причине авансы на карты в первые числа ноября перечислять не будут.

Вакцинация в Украине

За сутки 6 ноября в Украине 131 406 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы – 46 066 человек.

Реклама

С начала вакцинальной кампании привит 11 354 681 человек, из них получили одну дозу – 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведены 19 259 252 прививки. 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Ранее мы писали: