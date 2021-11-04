В Украине будут отстранять от работы невакцинированных от COVID-19 сотрудников – дата

Работники некоторых предприятий имеют высокий риск заболеть COVID-19

В Украине будут отстранять невакцинированных от коронавируса сотрудников. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с 8 ноября начнут отстранять от работы сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Это касается работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений и учебных заведений.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Согласно соответствующему приказу, обязательной вакцинации против коронавируса подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, и учебных заведений.

"Работники указанных организаций попали в этот перечень, в первую очередь для обеспечения бесперебойной и безопасной работы органов исполнительной власти на национальном и местном уровнях и учебных заведений", – заявил Кузин.

Он добавил, что работники указанных предприятий имеют высокий риск заболеть COVID-19. В то же время инфицирование хотя бы одного работника несет риск инфицирования всех других находившихся с ним работников и дополнительно требует самоизоляции большого количества коллег.

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Как будет проходить отстранение невакцинированных работников?

И. о. председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера рассказал, что руководитель предприятия должен проинформировать работников о правовых последствиях в случае уклонения или отказа от прививки.

Речь идет об отстранении от работы без сохранения заработной платы до устранения причин, которые обусловили отстранение, – то есть получения прививки.

Дегнера пояснил, что руководитель предприятия должен составить соответствующий акт, если работник уклоняется или отказывается от прививки.

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Отмечается, что от работы не могут быть отстранены сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации. Для этого необходимо предоставить соответствующую справку от врача.

После вакцинации иммунитета остается высоким / Коллаж "Сегодня"

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