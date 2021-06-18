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Недра, "оборонка" и санкции против Фирташа и Фукса. Итоги заседания СНБО

18 июня, 20:07

Стас Кожемякин

Совет принял оборонно-промышленную стратегию, ввел новые санкции и начал отзывать лицензии на добычу недр

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о сегодняшних решениях СНБО.

Оборонная стратегия

На заседании совета приняли Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Главная цель документа определение основных направлений и задач государственной военно-промышленной политики, в том числе совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Военно-техническое сотрудничество Украины с другими государствами

Вопрос рассматривался тайно.

Санкции

СНБО принял несколько решений, относительно санкций, которые были введены раньше, а также решил расширить меры давления.

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В частности:

Фукс уже назвал это личной местью секретаря СНБО Алексея Данилова и пообещал решать этот вопрос в суде.

Добыча полезных ископаемых

Государство аннулировало девять лицензий на добычу недр: четыре – на добычу титана, три – по разработке углеводородных месторождений и две лицензии на добычу рудных залежей.

Кроме того, две компании добровольно вернули государству лицензии на добычу природного газа и нефти.

До 1 сентября все лицензии опубликуют на специальной геоинформационном портале.

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