Неудачно нырнул в прорубь. В Киевской области Крещение закончилось трагедией (фото)

Мужчина утонул на Крещение. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области во время купания на Крещение у утонул мужчина. Несчастье произошло в селе Крушинка Глеваховской ОТГ.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Подробности
19 января в 12:32 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Крушинка на ставку Школьный во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность мужчина.
На место прибыли пять водолазов ГСЧС. Тело мужчины удалось обнаружить в 15:13. Его вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.
Погибшему было 53 года.
Место происшествия. Фото: ГСЧС
ЧП в Киеве
В столице на Крещение на Оболонской набережной произошла потасовка. Несколько мужчин устроили конфликт прямо под молитву священника.
Из-за чего началась потасовка, пока не известно. На видео видно, как одного из мужчин ударили и он упал на землю во время молитвы священника у проруби. На месте находились и полиция, и медики.
Какие правила следует помнить на Крещение
- Купайтесь в заранее подготовленных местах, которые оборудованы и где будут дежурить спасатели и медики.
- Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, ведь температура воды значительно ниже температуры тела.
- Безопасное пребывание в ледяной воде – 3-5 секунд.
- После купания следует снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеться. Это снизит нагрузку от холода. Одежда и обувь должны быть сухими.
- Теплый напиток поможет согреться после ледяной воды.
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